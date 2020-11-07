Леонарду Жардим: резюме тренеров «ПСЖ» и «Баварии» не лучше, чем у меня

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим высказал мнение, что не уступает наставникам «ПСЖ» и «Баварии».

«Я не собираюсь менять личность, чтобы мне позвонили из больших клубов. Я собираюсь остаться Леонардо Жардимом. Я не особый, я нормальный. Если вы посмотрите на тренеров «ПСЖ» и «Баварии», у них резюме не лучше, чем у меня. Флик был помощником. Есть только четыре или пять топ-тренеров, которые выигрывали Лигу чемпионов и трофеи в каждой стране, в которой они побывали. Остальные — риск. У вас должен быть хороший контакт, хорошие отношения и чтобы совет директоров верил в вас. Таков футбол сегодня», — приводит слова Жардима Get French Football News со ссылкой на So Foot.

Жардим впервые стал главным тренером «Монако» в июне 2014 года. В октября 2018-го португалец был отправлен в отставку, но уже в январе 2019-го снова был назначен на пост наставника монегасков. В декабре он был вновь уволен, а его место занял Роберто Морено.