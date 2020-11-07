Кристиан Пулишич пропустит матч с «Шеффилдом» из-за травмы

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич пропустит матч 8-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед».



«Пулишич не сможет выйти на поле. У него все еще болит подколенное сухожилие, он не занимается с командой. В середине недели он немного потренировался, но почувствовал дискомфорт», – цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси».



Кристиан Пулишич перешёл в «Челси» из дортмундской «Боруссии» в январе 2019 года за € 64 млн. В сезоне-2020/2021 в пяти матчах забил один мяч. Пропустил начало чемпионата из-за травмы подколенного сухожилия. В седьмом туре «Челси» встречался с «Бёрнли» (3:0). Пулишич не попал в заявку.



Встреча «Челси» — «Шеффилд Юнайтед» состоится 7 ноября. Начало матча – в 20:30 мск. «Челси» набрал 12 очков и занимает седьмое место. «Шеффилд Юнайтед» (1) замыкает турнирную таблицу.

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