Кристиан Пулишич пропустит матч с «Шеффилдом» из-за травмы

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич пропустит матч 8-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед».
«Пулишич не сможет выйти на поле. У него все еще болит подколенное сухожилие, он не занимается с командой. В середине недели он немного потренировался, но почувствовал дискомфорт», – цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси».
Кристиан Пулишич перешёл в «Челси» из дортмундской «Боруссии» в январе 2019 года за € 64 млн. В сезоне-2020/2021 в пяти матчах забил один мяч. Пропустил начало чемпионата из-за травмы подколенного сухожилия. В седьмом туре «Челси» встречался с «Бёрнли» (3:0). Пулишич не попал в заявку.
Встреча «Челси» — «Шеффилд Юнайтед» состоится 7 ноября. Начало матча – в 20:30 мск. «Челси» набрал 12 очков и занимает седьмое место. «Шеффилд Юнайтед» (1) замыкает турнирную таблицу.
- 7 ноября 2020
-
12:30
-
12:23
-
12:17
-
12:01
-
11:55
-
11:52
-
11:17
-
11:17
-
11:00
-
10:38
-
10:28
-
10:22
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
09:42
-
09:30
-
09:22
-
09:19
-
09:00
-
08:25
-
08:07
-
07:52
-
07:38
-
07:09
-
06:55
-
06:32
-
06:15
-
05:55
-
05:39
-
05:01
-
04:04
-
03:46
-
02:44
-
01:45