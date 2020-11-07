Видаль: перешёл в «Интер» из-за Конте
Полузащитник «Интера» Артуро Видаль признался, что принял решение перейти в миланский клуб из-за главного тренера Антонио Конте.
«Выбрал „Интер“, потому что это серьёзный проект, которым занимается целеустремлённый тренер. Я здесь прежде всего из-за Конте. Мы провели вместе три года в „Ювентусе“, и это был незабываемый опыт.Он хотел видеть меня в команде, мы много общались прошлым летом, и клуб сделал всё возможное, чтобы трансфер состоялся.
Конте — тот же тренер, которым был в „Ювентусе“. Он любит футбол и передаёт игрокам свою страсть и желание побеждать. Сильно злится, когда игроки совершают ошибки, и говорит об этом в лицо на глазах у всей команды», — приводит слова Видаля Corriere dello Sport.
Антонио Конте: был близок к тому, чтобы стать тренером «Реала»
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