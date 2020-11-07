Тедеско: кто знает, как эта потеря очков скажется в турнирной таблице по итогам РПЛ

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).



«Этим матчем мы хотели показать реакцию игроков на проигрыш в матче с «Ростовом», потому что предыдущий сыграли плохо. С «Ростовом» не было сил, просили реакцию на поражение и получили ее. «Урал» сначала был агрессивнее, чем мы. Был хороший первый тайм, во втором играли ещё лучше. Провели несколько хороших атак, но забить не удалось. Это странно. Второй гол был ключевым моментом, который и решил исход. Уезжаем и увозим одно очко, кто знает, как эта потеря очков скажется в турнирной таблице по итогам чемпионата», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Денис Колпащиков.



«Урал» в 14 матчах набрал 15 очков и остаётся на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые не могут выиграть на протяжении двух встреч подряд. «Спартак» (28) переместился на второе место, но у ЦСКА и «Зенита» по одному матчу в запасе.

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