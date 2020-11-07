Тедеско: отсутствие еврокубковых матчей — сомнительное преимущество для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2) высказался о физической форме игроков московской команды.

«Честно признаться, я бы тоже хотел играть в еврокубках в этом сезоне. С одной стороны, две встречи в неделю проводить непросто, они отнимают много сил, но в моей карьере были случаи, что от матчей в Лиге чемпионов был эмоциональный стимул на матчи чемпионата. Так что преимущество сомнительное. С «Ростовом» сыграли очень плохо, сегодня должны были выиграть, физические кондиции хорошие. Некоторые игроки должны набрать ритм», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Урал» в 14 матчах набрал 15 очков и остаётся на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые не могут выиграть на протяжении двух встреч подряд. «Спартак» (28) переместился на второе место, но у ЦСКА и «Зенита» по одному матчу в запасе.