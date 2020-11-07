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В «ПСЖ» недовольны вызовом травмированного Неймара в сборную Бразилии

В «ПСЖ» недовольны вызовом травмированного Неймара в сборную Бразилии
Футбол / Франция 0

В «Пари Сен-Жермен» заявили нападающему Неймару, что не хотят видеть его на поле в ноябрьских матчах сборной Бразилии, сообщает UOL.

При этом французский клуб не запретит ему играть за Бразилию, если медицинские тесты покажут, что он восстановился от травмы.

Неймар ранее получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в ноябре. Главный тренер бразильцев Тите сообщал, что игрок точно пропустит игру против Венесуэлы 13 ноября из-за травмы бедра, но через четыре дня поедет с командой на встречу с Уругваем.

Неймар был заменён на 26-й минуте встречи с «Истанбул Башакшехир» (2:0). Вместо бразильца на поле вышел нападающий Пабло Сарабия. Сообщалось, что у бразильца проблемы с приводящей мышцей.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель заявлял, что Неймар должен вернуться в команду после перерыва на матчи сборных. Пауза во внутренних чемпионатах стран из-за матчей сборных пройдёт с 11 по 17 ноября.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар провёл 4 матча, записав в свой актив 2 гола и 3 результативные передачи.

Тухель назвал ориентировочную дату возвращения Неймара после травмы
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