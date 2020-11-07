Баннер «Мир знает, что Трамп победил» летал над стадионом во время матча «Эвертона» с «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги в гостях обыграл «Эвертон» (3:1)
«Твиттер» Evening Standard опубликовал фотографию — во время матча над «Гудисон Парк» пролетел баннер с текстом «Мир знает, что Трамп победил. #MAGA (Make America great again – «вернем Америке былое величие»)».
Фото можно посмотреть на странице talkSPORT в «Твиттере».
Таким образом авторы баннера отреагировали на ход президентской кампании в США, в которой за победу борются действующий президент республиканец Дональд Трамп и представитель демократической партии Джо Байден.
На счету «Эвертона» по-прежнему 13 очков и команда занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Красные дьяволы» (10) — на 13-м месте.
Первый гол Кавани в АПЛ — в видеообзоре матча «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»
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