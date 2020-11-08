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«Лацио» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

«Лацио» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
Футбол / Италия 0

Сегодня, 8 ноября, состоится матч «Лацио» — «Ювентус». Встреча 7-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лацио» — «Ювентус».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Давиде Массой. В бригаду войдут ассистенты Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный рефери — Юан Лука Сакки.

«Лацио» набрал 10 очков в шести матчах и занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ювентус» (12) — на третьем месте. Лидером соревнований является «Милан», в шести встречах набравший 16 очков. В тройку лидеров также входит «Сассуоло» (15). Действующим чемпионом страны является туринский «Ювентус».

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