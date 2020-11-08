Клопп признался, что обеспокоен из-за ситуации с COVID-19 в преддверии международной паузы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что хотел бы иметь возможность не отпускать футболистов своей команды в сборную, если футбольная федерация страны не предоставит полную информацию о медицинских протоколах, направленных на борьбу с распространением коронавируса.
«Да, меня беспокоит ситуация с коронавирусом. Мне кажется, что гораздо безопаснее находится всем вместе на базе клуба. У нас было несколько случаев заражения коронавирусом в команде. Да, их было не много, но в нынешней ситуации произойти может что угодно. Проблема в паузе на международные матчи заключается в том, что у футболистов заканчивается энергия.
Мы пытались выяснить, что из себя представляют медицинские протоколы различный футбольных федераций, но отвечать на вопросы или нет — дело каждой отдельной организации. Они не обязаны этого делать, и ФИФА пока не особо участвует в данном вопросе. Было бы серьёзным подспорьем, если бы вы, например, не получив ответа от федерации футбола какой-нибудь страны, не отпустили бы своего футболиста в сборную. Я уверен, тогда мы бы получили все ответы и узнали бы, что с протоколами всё в порядке. Но некоторые ничего не отвечают, и мы ничего не можем с эти сделать», — приводит слова Клоппа Mirror.
- 8 ноября 2020
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