Клопп: рад, что не играем с клубами Гвардиолы чаще, чем сейчас
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем восьмого тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» поделился мнением о своей положительной статистике в играх с командами Пепа Гвардиолы.
«Ну, тогда нам с Пепом нужно гораздо чаще встречаться, верно (улыбается)? Нет, на самом деле я рад, что мы не играем ещё чаще.
Я не особенно внимательно веду статистику, но знаю, что мы то и дело играем друг против друга и никто из нас не проиграл все из этих матчей. Каждый матч был настолько тяжёлым, даже трудно представить, насколько. Эти матчи проходят в очень интенсивном темпе, и это единственное, о чем я действительно переживаю. Я не волнуюсь о том, как мы играли Пепом в последних матчах», — приводит слова Клоппа Goal.com.
Клопп: матч с «Манчестер Сити» является самой сложной игрой в мире футбола
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