Клопп: рад, что не играем с клубами Гвардиолы чаще, чем сейчас

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем восьмого тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» поделился мнением о своей положительной статистике в играх с командами Пепа Гвардиолы.

«Ну, тогда нам с Пепом нужно гораздо чаще встречаться, верно (улыбается)? Нет, на самом деле я рад, что мы не играем ещё чаще.



Я не особенно внимательно веду статистику, но знаю, что мы то и дело играем друг против друга и никто из нас не проиграл все из этих матчей. Каждый матч был настолько тяжёлым, даже трудно представить, насколько. Эти матчи проходят в очень интенсивном темпе, и это единственное, о чем я действительно переживаю. Я не волнуюсь о том, как мы играли Пепом в последних матчах», — приводит слова Клоппа Goal.com.