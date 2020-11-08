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Созин: Черчесов прав, отозвав Дзюбу. Негативный шлейф не даст сборной нормально готовиться

Созин: Черчесов прав, отозвав Дзюбу. Негативный шлейф не даст сборной нормально готовиться
Футбол / РПЛ 0

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о решении не вызывать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу в сборную России на ноябрьские матчи.

Напомним, главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба не получит вызов в национальную команду после того, как появилось скандальное интимное видео с человеком, похожим на форварда.

«Абсолютно верное решение Черчесова не вызвать его в сборную, он прав, отозвав Дзюбу. Да, произошедшее не имеет отношения к игре Артёма, но негативный шлейф от произошедшего не даст Дзюбе и команде нормально готовиться к важным матчам. Было бы удивительно, если бы сборная сделала вид, что ничего не произошло. Может, это и к лучшему для Артёма: многие говорили, что он устал, что не очень готов. Сейчас будет время перезагрузиться.

Загадывать, вернётся ли Артём в сборную, не могу. По любому другому игроку такое ударило бы слабее. А у Дзюбы уже много негатива в последние годы. Оправится ли он от такого удара по имиджу, большой вопрос», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Артём Дзюба не будет вызван в сборную России из-за скандального видео
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