Шесть футболистов принимают участие в тренировке сборной России
Сборная России начала подготовку к матчам Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Сербии, а также к товарищеской встрече с национальной командой Молдавии, сообщает пресс-служба национальной команды.
В первой командной тренировке на базе в Новогорске принимают участие защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов, защитник «Ахмата» Андрей Семёнов, нападающий «Сочи» Антон Заболотный, а также игроки «Спартака» Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев.
Все ноябрьские матчи сборной России пройдут в гостях. Встреча с Молдавией пройдёт 12 ноября. Начало — в 20:00 мск. Матч с Турцией состоится 15-го числа. Начало — в 20:00 мск. С Сербией подопечные Станислава Черчесова сыграют 18 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск.
Рекомендуем вам
- 8 ноября 2020
-
17:32
-
17:31
-
17:24
-
17:19
-
17:18
-
17:18
-
17:08
-
16:52
-
16:46
-
16:43
-
16:39
-
16:31
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:19
-
16:16
-
16:14
-
16:11
-
16:04
-
15:58
-
15:46
-
15:41
-
15:12
-
15:08
-
14:51
-
14:42
-
14:32
-
14:30
-
14:16
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам