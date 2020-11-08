Шесть футболистов принимают участие в тренировке сборной России

Сборная России начала подготовку к матчам Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Сербии, а также к товарищеской встрече с национальной командой Молдавии, сообщает пресс-служба национальной команды.



В первой командной тренировке на базе в Новогорске принимают участие защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов, защитник «Ахмата» Андрей Семёнов, нападающий «Сочи» Антон Заболотный, а также игроки «Спартака» Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев.

Все ноябрьские матчи сборной России пройдут в гостях. Встреча с Молдавией пройдёт 12 ноября. Начало — в 20:00 мск. Матч с Турцией состоится 15-го числа. Начало — в 20:00 мск. С Сербией подопечные Станислава Черчесова сыграют 18 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск.