«Валенсия» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 8 ноября, в Валенсии на стадионе «Месталья» состоится очередной матч 9-го тура испанской Примеры. «Валенсия» будет принимать мадридский «Реал». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Валенсия» — «Реал»».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. В бригаду войдут ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери — Серхио Дель Рио Лосано.
«Реал» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 16 очков в семи матчах. «Валенсия» располагается на 15-м месте. «Летучие мыши» набрали восемь очков в восьми матчах.
«Валенсия» не побеждает в четырёх последних матчах в Примере. «Реал» перед поездкой в Валенсию одержал две победы подряд.
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