Пирло: «Ювентус» может выиграть Серию А, если мы будем уделять внимание каждой детали

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвёл итоги матча 7-го тура Серии А с «Лацио». Встреча закончилась со счётом 1:1, римляне вырвали ничью в самой концовке.

«Мы провели хороший матч, соперник ни разу не пробил в створ ворот. Чемпионат можно выиграть, если уделять внимание каждой детали. Мы потеряли мяч в последние 10 секунд, и соперник сравнял счёт.

Голова — самое важное. Если выходишь на поле с неправильными мыслями, играешь неудачно. Жаль, что получился таким результат, ведь мы заслуживали большего. Нам не хватало желания, но ничего не указывало на то, что мы пропустим. Мы всё время работаем над тем, чтобы прибавлять. Пытаемся добавить новых идей в свой футбол», — цитирует тренера Football Italia.