Сёмин — о Миранчуке: феномен! Его дёшево отдали

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на дебютный гол полузащитника Алексея Миранчука в Серии А. Полузащитник принял участие в матче 7-го тура Серии А с «Интером» (1:1). В «Аталанту» он перешёл из «Локомотива».

«Миранчук — феномен! Его дёшево отдали, вот что я могу сказать!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в этом матче дебютировал в Серии А. Россиянин вышел на замену при счёте 0:1, на 60-й минуте заменив украинца Руслана Малиновского. Спустя 19 минут Алексей Миранчук забил гол. Луис Мурьель с фланга сделал передачу к штрафной, Миранчук принял мяч, развернулся и технично пробил в нижний угол ворот — Самир Ханданович не дотянулся.