«Зенит» — «Краснодар»: Дзюба не реализовал пенальти

Форвард «Зенита» Артём Дзюба не смог реализовать пенальти в матче 14-го тура РПЛ с «Краснодаром». На 45-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Краснодара» после проверки от VAR и видеопросмотра. Судья пришёл к выводу, что защитник «Краснодара» Кайо сыграл рукой в своей штрафной.

Дзюба пробил в угол, но голкипер «Краснодара» поймал мяч. Дзюба не забил с пенальти при счёте 1:0 в пользу «Краснодара». На 14-й минуте нападающий «быков» Маркус Берг реализовал 11-метровый удар.

Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Краснодар».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). В бригаду войдут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).

«Краснодар» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (27) — на 3-м месте.