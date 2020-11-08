«Зенит» — «Краснодар»: Берг реализовал пенальти после игры рукой Вендела

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг забил гол с 11-метрового в матче с «Зенитом».

На 14-й минуте мяч в штрафной «Зенита» попал в полузащитника питерцев Вендела. После проверки от VAR и видеопросмотра судья решил, что Вендел нарушил правила внутри штрафной. Берг уверенно реализовал пенальти.

Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Краснодар».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). В бригаду войдут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).

«Краснодар» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (27) — на 3-м месте.