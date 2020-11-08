Клопп — о словах Сульшера: недопустимо заставлять футболистов играть без отдыха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на высказывание коллеги — рулевого «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера — по поводу календаря нынешнего сезона.



«У меня состоялся разговор с представителями английской Премьер-лиги. Ни одна команда не должна начинать матч в субботу в 12:30 после выездной игры в среду в Лиге чемпионов.



Воскресенье – нет проблем, но не в субботу рано днём. Вы просыпаетесь и играете в футбол. В это время должна быть фаза восстановления. АПЛ должна изменить эту ситуацию. Об этом нужно говорить.



Если вы хотите увидеть хороший футбол, дайте футболистам на несколько часов больше отдыха. После паузы на матчи сборных в октябре мы начали в 12:30 с «Эвертоном». Мои бразильские футболисты в среду вечером играли матч в Перу. Это недопустимо. Кто-то должен об этом задуматься», – приводит слова немца BBC.

Сульшер: руководство АПЛ относится к «Манчестер Юнайтед» с пренебрежением