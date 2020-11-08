Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Ливерпуля» Гомес: мяч попал мне в руку, но это не пенальти

Защитник «Ливерпуля» Гомес: мяч попал мне в руку, но это не пенальти
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес прокомментировал пенальти, которое было назначено за его игру рукой в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:1).

“Меня лично расстраивает, что из-за меня был назначен неоднозначный пенальти. Все знают, что Кевин Де Брёйне может пробить по воротам из любой позиции. Когда я увидел, что он разогнался с мячом, побежал накрывать его.

Я не собираюсь бежать в такие моменты с руками за спиной. Я не спорю, что мяч попал мне в руку, но я не пытался прервать полёт мяча именно этой частью тела.

Судья подходит к монитору и смотрит на подобные моменты в замедленной съёмке. Но когда Де Брёйне бьёт по мячу с такой силой, то ты физически не успеваешь во время движения зафиксировать руки в нужном положении.

Рефери принял решение, и мне остаётся лишь смириться с этим. Но необходимо проводить дальнейшие консультации вокруг этого правила”, — сказал 23-летний англичанин в интервью Sky Sports.

Гвардиола и Клопп слишком боялись проиграть. Но ничья в пользу «Ливерпуля»
Это очень странный сезон. Даже Гвардиола не похож на себя.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020