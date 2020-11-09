«Валенсия» пробила три пенальти и разгромила «Реал»

В Валенсии на стадионе «Месталья» завершился матч 9-го тура испанской Примеры. «Валенсия» на своём поле разгромила мадридский «Реал» со счётом 4:1.
В стартовом составе хозяев вышел российский полузащитник Денис Черышев, он провёл на поле 77 минут.
На 23-й минуте гостей вперёд вывел Карим Бензема. Но уже через 12 минут хозяева получили право на 11-метровый удар, пенальти реализовал Карлос Солер. На 43-й минуте защитник «Реала» Рафаэль Варан срезал мяч в собственные ворота. Француз пытался выбить мяч, но не смог этого сделать из-за активности Черышева, который вёл борьбу с соперником.
А в середине второго тайма «Валенсия» ещё дважды била пенальти. В обоих случаях точен был Солер.
«Валенсия» набрала 11 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Реал» (16) занимает четвёртое место.
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