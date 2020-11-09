Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Нигматуллин – о Дзюбе: в эпоху современных технологий такое может случиться с каждым

Нигматуллин – о Дзюбе: в эпоху современных технологий такое может случиться с каждым
Футбол / РПЛ 0

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал невызов капитана «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России из-за скандального видео.

«В эпоху современных технологий такое может случиться с каждым – у каждого есть личная жизнь, которую каждый проводит на своё усмотрение. Да, Артёму сейчас можно только посочувствовать в данной ситуации.

Думаю, что решение Станислава Черчесова не вызывать Дзюбу в расположение национальной сборной – правильное, так будет лучше и для Артёма, и для сборной, потому что этот скандальный эпизод будет вызывать только негатив и отрицательные эмоции.

Эту ситуацию Артёму нужно перетерпеть, она непростая, ему не позавидуешь, но жизнь продолжается, такое случается», — сказал Нигматуллин в опубликованном видеоролике в телеграм-канале.

Мостовой: Дзюбе нужно покопаться в себе. Черчесов прав, что не вызвал его в сборную
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020