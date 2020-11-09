Нигматуллин – о Дзюбе: в эпоху современных технологий такое может случиться с каждым

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал невызов капитана «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России из-за скандального видео.
«В эпоху современных технологий такое может случиться с каждым – у каждого есть личная жизнь, которую каждый проводит на своё усмотрение. Да, Артёму сейчас можно только посочувствовать в данной ситуации.
Думаю, что решение Станислава Черчесова не вызывать Дзюбу в расположение национальной сборной – правильное, так будет лучше и для Артёма, и для сборной, потому что этот скандальный эпизод будет вызывать только негатив и отрицательные эмоции.
Эту ситуацию Артёму нужно перетерпеть, она непростая, ему не позавидуешь, но жизнь продолжается, такое случается», — сказал Нигматуллин в опубликованном видеоролике в телеграм-канале.
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