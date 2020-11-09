Зидан: «Реал» развалился после первого гола от «Валенсии». У меня нет оправданий
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги встречи 9-го тура чемпионата Испании, в которой его подопечные уступили «Валенсии» со счётом 1:4.
«После первого гола мы словно немного затормозили и изменили динамику того, что мы делали. С моей стороны не может быть оправданий. После первого гола мы просто развалились.
Я не думаю, что Валенсия была лучше тактически. Но виноват я, потому что мне нужно было найти решения», — цитирует Зидана Football Espana со ссылкой на Marca.
«Валенсия» набрала 11 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Реал» (16) занимает четвёртое место.
В следующем туре мадридский «Реал» на выезде сыграет с «Вильярреалом». Встреча состоится в субботу, 21 ноября. Начало – 18:15 мск.
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