Гаттузо отправил 2 игроков «Наполи» на трибуны в связи с плохой работой на тренировках

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо после игры 7-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (1:0) прокомментировал отсутствие в заявке сразу двух игроков – Марио Руи и Фаузи Гуляма.
«Они остались на трибунах, потому что вчера они прохлаждались на тренировке. Я всё равно взял их с собой, потому что слишком легко позволить им остаться дома и посмотреть кино на диване», — цитирует Гаттузо Football Italia.
Подводя итоги встречи с «Болоньей» Гаттузо сказал следующее: «Сейчас мне не нравятся эти разговоры о Скудетто и о том, что нам приходится легко обыгрывать команды. Всем нужно успокоиться. Конечно, у нас сильная команда, но которая также может столкнуться с трудностями, если мы хорошо сыграем только половину сезона. «Наполи» та команда, которую нужно держать в напряжении, и временами у нас всё ещё проскакивают «выходные».
Сейчас слишком много людей пытаются меня учить, как мне работать. Сначала они жаловались, что я не играл по схеме 4-2-3-1, потом они же хотели, чтобы я использовал 4-3-3. Это моя ответственность, и я принимаю решения».
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