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Лещенко: через год «Динамо» поборется за Лигу чемпионов. Хочется футбольного bel canto!

Лещенко: через год «Динамо» поборется за Лигу чемпионов. Хочется футбольного bel canto!
Футбол / РПЛ 0

Народный артист РСФСР и член консультативного совета московского «Динамо» Лев Лещенко поделился впечатлениями от победы бело-голубых в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:1).

«Матч с «Локомотивом» вселяет оптимизм. Надеюсь, динамовцы продолжат показывать зрелищный футбол. Не просто не стараться забить один гол и удерживать результат, как это было ранее, а играть красиво, а главное — для болельщиков. Можно даже сыграть вничью, но показать достойный и красочный футбол! От команды хочется видеть футбольного bel canto!

Очень рад за «Динамо», наконец-то у команды появился рисунок игры! Нет прежнего оголтелого напора, безумного прессинга, когда футболисты уставали и не успевали возвращаться. Мы видим рациональный футбол с грамотной организацией в игре.

Пока команда приятно удивляет, хотя не считаю удачную игру заслугой Шварца. Он ещё толком ничего не успел сделать. Физически динамовцы хороши были и при Новикове, но каждый раз что-то не получалось.

Впереди много туров. Но если «Динамо» продолжит играть так, как это делают сейчас, то можно и за еврокубки побороться. В Лигу чемпионов, наверное, рановато. За выход в самый престижный турнир команда поборется через год. А вот попадание в Лигу Европы по итогам чемпионата — то, что нужно! Главное не повторить прошлых ошибок», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Как похорошело «Динамо» при Шварце! Третья победа подряд, теперь – над «Локо»
Динамовцы опять доигрывали в большинстве.
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