Жеребьёвка 1/8 финала Кубка России пройдёт 10 ноября в «Лужниках»

Стало известно, когда пройдёт жеребьёвка 1/8 финала Кубка России. В официальном телеграм-канале Российского футбольного союза сообщается, что она состоится завтра, 10 ноября, в «Лужниках». Начало – в 15:00.



Место жеребьёвки футбольного турнира – стадион «Лужники». Он принимал финал Кубка рекордные восемь раз. В 2018 году на арене прошёл финал чемпионата мира, а также ряд матчей турнира.



Пары участников определят генеральный секретарь РФС Александр Алаев и президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин. Проведёт жеребьёвку известный футбольный комментатор Виктор Гусев. По видеосвязи в мероприятии примут участие легенды и действующие футболисты клубов 1/8 финала Кубка, которые поделятся ожиданиями от раунда плей-офф.

Определились все участники 1/8 финала Кубка России