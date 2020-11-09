Жеребьёвка 1/8 финала Кубка России пройдёт 10 ноября в «Лужниках»
Стало известно, когда пройдёт жеребьёвка 1/8 финала Кубка России. В официальном телеграм-канале Российского футбольного союза сообщается, что она состоится завтра, 10 ноября, в «Лужниках». Начало – в 15:00.
Место жеребьёвки футбольного турнира – стадион «Лужники». Он принимал финал Кубка рекордные восемь раз. В 2018 году на арене прошёл финал чемпионата мира, а также ряд матчей турнира.
Пары участников определят генеральный секретарь РФС Александр Алаев и президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин. Проведёт жеребьёвку известный футбольный комментатор Виктор Гусев. По видеосвязи в мероприятии примут участие легенды и действующие футболисты клубов 1/8 финала Кубка, которые поделятся ожиданиями от раунда плей-офф.
Определились все участники 1/8 финала Кубка России
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