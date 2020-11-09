Бактиёр Зайнутдинов избежал серьёзной травмы после удара в голову в матче с «Ростовом»

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов отделался лёгкой формой сотрясения мозга после удара коленом в голову в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0), сообщает Meta-ratings.kz.
После встречи хавбеку сборной Казахстана было проведено МРТ. 9 ноября результаты показали, что серьёзных проблем удар в голову не вызвал, есть лишь лёгкая форма сотрясения. Зайнутдинову рекомендован покой на несколько ближайших дней.
Вероятнее всего, полузащитник сборной Казахстана пропустит предстоящий товарищеский матч с Черногорией (11 ноября), но с высокой долей вероятности примет участие в последующих встречах Лиги наций с Албанией (15 ноября) и Литвой (18 ноября).
По данным источника, врачи не рекомендуют Зайнутдинову полёты в ближайшее время. Сейчас врачи ЦСКА и сборной Казахстана решают этот вопрос.
- 9 ноября 2020
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