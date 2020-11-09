Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бактиёр Зайнутдинов избежал серьёзной травмы после удара в голову в матче с «Ростовом»

Бактиёр Зайнутдинов избежал серьёзной травмы после удара в голову в матче с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов отделался лёгкой формой сотрясения мозга после удара коленом в голову в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0), сообщает Meta-ratings.kz.

После встречи хавбеку сборной Казахстана было проведено МРТ. 9 ноября результаты показали, что серьёзных проблем удар в голову не вызвал, есть лишь лёгкая форма сотрясения. Зайнутдинову рекомендован покой на несколько ближайших дней.

Вероятнее всего, полузащитник сборной Казахстана пропустит предстоящий товарищеский матч с Черногорией (11 ноября), но с высокой долей вероятности примет участие в последующих встречах Лиги наций с Албанией (15 ноября) и Литвой (18 ноября).

По данным источника, врачи не рекомендуют Зайнутдинову полёты в ближайшее время. Сейчас врачи ЦСКА и сборной Казахстана решают этот вопрос.

ЦСКА — «Ростов»: Зайнутдинова унесли с поля на носилках после удара в голову
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020