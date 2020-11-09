«Прекратите участвовать в этом гнусном хайпе!» Певица Валерия заступилась за Артёма Дзюбу

Певица Валерия Перфилова, известная как Валерия, в своём «инстаграме» заступилась за нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, который столкнулся с критикой из-за появившегося в Сети интимного видео со своим участием.



«Я не являюсь ни футбольной болельщицей, ни фанаткой знаменитого российского футболиста Артёма Дзюбы, но мимо травли последнего просто не могу пройти. Всё, что сегодня происходит в медиапространстве, гадко и отвратительно. Кто дал право СМИ распространять информацию, порочащую честь и достоинство человека? Сам Артём не размещал в Сети это видео и, полагаю, не давал разрешения на его использование. Он не совершил никакого преступления, а совершил его как раз тот, кто это видео «слил». А всех остальных, подхвативших его и распространивших, можно считать пособниками. Пострадавшего футболиста отстранили от ближайшего матча. Наверняка помимо морального ущерба эта история обернётся и другими, материальными убытками. Понесёт ли кто-то за это ответственность?



А мне сейчас хочется обратиться к простым людям, к тем, кто устраивает травлю в интернете человека, который ещё вчера был их кумиром и героем. Имейте совесть! Прекратите участвовать в этом гнусном хайпе! Перестаньте разрушать человеку жизнь! Люди, оставайтесь людьми! Если согласны со мной, то давайте все вместе поддержим талантливого футболиста! Размещайте посты, делайте репосты», — написала Валерия.

Парадокс Дзюбы — секс-скандал может пойти только на пользу. Ему ведь чем хуже, тем лучше Почему всегда он? #ДзюбаТакойДзюба