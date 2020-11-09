Соперник «Локомотива» в Лиге чемпионов «Зальцбург» ушёл на карантин

«Ред Булл Зальцбург» ушёл на карантин в связи с выявлением коронавируса в команде, сообщает официальный сайт клуба.
«Тесты на COVID-19, проведённые в пятницу перед матчем австрийской бундеслиги с „Рапидом“, дали отрицательные результаты. Однако другой тест для игроков сборной, о котором клуб был проинформирован в воскресенье вечером, дал совсем другие результаты. В этой группе шесть игроков с положительными результатами.
Игроки, у которых в настоящее время нет симптомов заболевания, сразу ушли в самоизоляцию. Остальные члены команды ушли на карантин согласно нормам профилактики. Это означает, что они могут перемещаться только между своим домом, тренировочной площадкой и локациями матчей", — говорится в сообщении.
«Зальцбург» является соперником «Локомотива» в группе Лиги чемпионов. Австрийцы сыграют с «железнодорожниками» 1 декабря в Москве. Первый матч в Австрии завершился вничью — 2:2.
- 9 ноября 2020
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