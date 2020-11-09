Рассказов — о коронавирусе: в маске всё время приходится ходить, но это не самое страшное

Защитник тульского «Арсенала» Николай Рассказов высказался о пандемии коронавируса.
«Коронавирус напрягает, хотя ко всему человек адаптируется. В маске всё время приходится ходить, руки в перчатках потеют. Но это не самое страшное. Ограничение в свободе перемещений – вот что действительно плохо. Между сезонами не было паузы на отдых, да и сейчас трудно что-то спланировать на конец года.
Когда вернёмся к нормальной жизни? Я не врач. Слава богу, никто из моих близких не болеет. Надеюсь, всё как можно быстрее закончится. Пугает, когда заходишь в торговый центр, а все люди в масках. Ещё когда пандемия начиналась, говорили, что это может продлиться до конца 2021 года. В Европе вот до сих пор играют без болельщиков. Во Франции Кубок приостановлен, даже на островной Исландии досрочно завершают чемпионат. Мы должны выполнять предписания властей, быть дисциплинированными и уважительными друг к другу. Хочу пожелать всем болельщикам здоровья и психологической устойчивости», — приводит слова Рассказова официальный сайт тульского «Арсенала».
- 9 ноября 2020
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