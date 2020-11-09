Месси: Виланова был близок мне. При нём ценности «Барселоны» отражались во всём

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился воспоминаниями о бывшем главном тренере каталонцев Тито Виланове, скончавшемся в апреле 2014 года.



«Тито прекрасно знал, как тут всё устроено. Все важные для „Барселоны“ ценности при нём были отражены во всём. Он был очень скромным человеком, многое мог рассказать. Тито был близок мне, невероятный человек», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.



В системе «Барселоны» Виланова работал на протяжении шести лет — с 2007 по 2013 год. В 2012-м он возглавил каталонский клуб, однако по итогам первого сезона у руля команды покинул пост из-за проблем со здоровьем. В том сезоне сине-гранатовые стали чемпионами Испании. Именем Тито Вилановы в феврале 2015 года названо главное тренировочное поле на базе футбольного клуба «Барселона» — Ciutat Esportiva.