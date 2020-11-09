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Степашин: будет Дзюба башкой думать больше своей

Степашин: будет Дзюба башкой думать больше своей
Футбол / РПЛ 0

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о скандале, в центре которого оказался форвард «Зенита» Артём Дзюба. После появления в социальных сетях видеоролика с человеком, похожим на Дзюбу, форварда не стали вызывать в сборную России на ноябрьские матчи.

«Знаю, что Черчесов ему звонил и поддержал. А что касается сборной, думаю, надо просто эту историю пережить. Самое неприятное, противное, что у нас все, кому не лень, могут влезть и в телефоны, и в компьютеры. За эти действия надо уголовно наказывать. Именно поэтому пользуюсь примитивным телефоном, в который никто не влезет.

Мне, правда, опасаться нечего, но неприятно, когда кто-то ковыряется в твоём белье. Решение вывести Дзюбу из сборной? Просто неприятно. Во всех отношениях неприятно. Даже комментировать не хочу. Что дальше? Будет башкой думать больше своей», — цитирует Степашина «Комсомольская правда».

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