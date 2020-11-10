Томас Парти не сыграет за сборную Ганы из-за травмы

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти не примет участия в ближайших матчах сборной Ганы. Игрок останется в Англии, сообщает goal.com.

Парти получил повреждение бедра в матче восьмого тура чемпионата Англии с бирмингемской «Астон Виллой» (0:3). Игрок травмировался ещё в первом тайме, но смог доиграть его до конца. В перерыве главный тренер «канониров» Микель Артета заменил его на Дани Себальоса.

После игры наставник «Арсенала» сказал, что не знает, насколько серьёзная травма у 27-летнего Парти и заявил, что ганцу сначала предстоит пройти обследование.

Парти пропустит два отборочных матча Кубка Африканских наций со сборной Судана, которые состоятся 12 и 17 ноября. Игрок продолжит восстановление на базе «Арсенала».