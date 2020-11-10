Чалов: у нас с Дзагоевым договорённость, что он в игре мне не кричит. Это не поможет

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о своём партнёре по команде, полузащитнике Алане Дзагоеве.
«Очень рад за Дзагу! Не хочется сглазить, но сейчас он дал команде новый импульс. В Волгограде мы благодаря Алану и выиграли. Видно, что сейчас все ребята в хорошей форме — значит, делаем всё правильно. А Дзага руководит игрой в центре поля — может своими нестандартными действиями обострить или, наоборот, на опыте придержать мяч.
Если раньше Дзага был импульсивный, даже несдержанный, то сейчас оставляет все эти эмоции на игру. У нас вообще с Аланом давно договорённость, что он в игре мне не кричит. Это не поможет, ха-ха. Дзага меня понял», — приводит слова Чалова Sport24.
ЦСКА, набрав 31 очко в 14 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 1 очко опережая «Зенит» и на 3 – «Спартак».
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