«Хорошая школа». «Урал» выложил видео с падением Мозеса в штрафной и тегнул «Челси»

Пресс-служба «Урала» опубликовала видео с падением в штрафной полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги (2:2), после чего был назначен пенальти в ворота екатеринбуржцев. При этом «Урал» тегнул «Челси».

«Хорошая школа, „Челси“, — написала пресс-служба „Урала“ в „Твиттере“, добавив также эмодзи аплодисментов.

Видео можно посмотреть в RuTube-канале РПЛ. Права на ролик принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Виктор Мозес выступает за «Челси» с 2012 года. Сейчас 29-летний нигериец находится в аренде в «Спартаке». Футболист также играл на правах аренды за «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче», «Интер». С 2012 по 2018 год играл за сборную Нигерии, принял участие в 38 официальных матчах и забил 12 голов.