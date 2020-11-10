«Хорошая школа». «Урал» выложил видео с падением Мозеса в штрафной и тегнул «Челси»

Пресс-служба «Урала» опубликовала видео с падением в штрафной полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги (2:2), после чего был назначен пенальти в ворота екатеринбуржцев. При этом «Урал» тегнул «Челси».
«Хорошая школа, „Челси“, — написала пресс-служба „Урала“ в „Твиттере“, добавив также эмодзи аплодисментов.
Видео можно посмотреть в RuTube-канале РПЛ. Права на ролик принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Виктор Мозес выступает за «Челси» с 2012 года. Сейчас 29-летний нигериец находится в аренде в «Спартаке». Футболист также играл на правах аренды за «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче», «Интер». С 2012 по 2018 год играл за сборную Нигерии, принял участие в 38 официальных матчах и забил 12 голов.
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