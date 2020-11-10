Экс-тренер Марадоны: Диего звал меня попробовать кокаин. Уверял, что он меня разговорит

Фернандо Синьорини, бывший тренер по физподготовке легендарного футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, рассказал, как экс-игрок предложил ему попробовать наркотики во времена выступления за «Наполи».



«Я помню, как схватил его за лодыжку и сказал: «Что ты делаешь?» Он хотел пригласить меня попробовать кокаин вместе с ним и ответил: «Понимаешь, он тебя разговорит, и ты сможешь общаться на любые темы».



«Нет, забудь». Тогда он спросил: «Почему нет?» Я сказал ему, что, когда я счастлив, хочу знать почему, и то же самое – когда мне грустно. Кроме того, для кокаина нужно очень много денег. Думаете, я Марадона? Я был его тренером по физподготовке», — цитирует AS со ссылкой на Escuela Deportea.



В настоящее время Марадона занимает пост главного тренера аргентинской команды «Химнасия и Эсгрима». Недавно специалист попал в больницу.

Диего Марадона в ближайшее время может быть выписан из больницы