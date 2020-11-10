«Тамбов» оштрафован прокуратурой Тамбовской области из-за задолженности по зарплатам

Футбольный клуб «Тамбов» оштрафован из-за задолженности по зарплатам, сообщает сайт прокуратуры Тамбовской области.
«Прокуратурой Октябрьского района Тамбова проведена проверка соблюдения трудовых прав работников ассоциации футбольный клуб «Тамбов». В соответствии со ст. 56 Трудового кодекса РФ работодатель обязан своевременно и в полном объёме выплатить работнику заработную плату.
В нарушение указанных положений закона в ассоциации ФК «Тамбов» имелась задолженность по выплате заработной платы работникам за период июнь 2020 года — август 2020 года на сумму 90 383 373,29 руб. Раннее постановлением Государственной инспекции труда в Тамбовской области ассоциация футбольного клуба «Тамбов» привлекалась к административной ответственности, предусмотренной ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.
За совершение повторного административного правонарушения по невыплате заработной платы по инициативе прокурора Октябрьского района Тамбова ассоциация футбольного клуба «Тамбов» привлечена к административной ответственности по ч. 7 ст.5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.», — говорится в сообщении прокуратуры.
- 10 ноября 2020
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