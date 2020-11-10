Алаев: надеюсь, что мы увидим финал Кубка России в «Лужниках»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев поделился мнением о результатах жеребьёвки 1/8 финала Кубка России. Также Алаев объяснил, почему в этот раз в 1/8 финала прошли лишь два клуба не из РПЛ.

«С местом проведения финала Кубка России, который пройдёт 12 мая, мы определимся на исполкоме в декабре. Сейчас к нам поступают заявки от регионов. Но я надеюсь, что мы ещё увидим финал Кубка в «Лужниках».

Матчи 1/8 финала пройдут 20-21 февраля. Думаю, в этот раз все остались довольны жребием. Клубам он удобен логистически. Самое главное, чтобы поля были соответствующего качества, но у агрономов клубов Премьер-Лиги достаточно опыта, чтобы подготовить газон в конце зимы.

Почему в этот раз в 1/8 попали всего две команды не из РПЛ? Надо быть объективными. Мастерство футболистов клубов Премьер-Лиги повыше. Часто бывало, что в предыдущих розыгрышах играли резервные составы или молодёжные команды клубов РПЛ. После реформы Кубка России и появления стадии элитного раунда стало заметно, что все клубы настроены на борьбу. Например, «Рубин» в Хабаровске играл основным составом.

В связи с реформой еврокубков, появлением нового турнира, не так просто попасть в Лигу Европы. А победа в Кубке даёт такую возможность, поэтому клубы с дополнительной мотивацией будут готовиться к этим играм», —передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата».