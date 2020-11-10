РПЛ рассказала о проведении матчей при новых ограничениях в Москве

Российская Премьер-Лига на официальном сайте выступила с заявлением о проведении матчей турнира в условиях новых ограничительных мер в Москве.
«Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях, которые вводятся в городе из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности, проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.
В решении мэрии не говорится о сокращении квоты зрителей на московских матчах РПЛ (50% от общей вместимости с учётом соблюдения социальной дистанции), однако у органов власти будет возможность вносить коррективы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
Согласование будет проходить перед каждым туром – результаты, в частности, будут зависеть от того, как на стадионах соблюдаются профилактические меры. О порядке и сроках согласования Департамент спорта Москвы уведомит лигу и клубы дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
- 10 ноября 2020
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