Футболист «Сошо» предложил свою помощь потерявшим доход во время пандемии

Полузащитник французского клуба «Сошо» Брайан Сумаре обратился к подписчикам. Футболист предложил им свою помощь, если они лишились дохода во время пандемии коронавируса.
21-летний Сумаре написал соответствующее сообщение в своём «твиттере». Он предложил нуждающимся обращаться к нему через личные сообщение.
«Если сложилась ситуация, что вы потеряли работу или у вас нет денег, чтобы купить еду, не стесняйтесь написать мне. Я могу приобрести для вас макароны, рис, яйца, молоко, другие продукты. Не надо ложиться спать голодными, особенно это касается детей», — написал Сумаре.
Позже футболист признался изданию L’Equipe, что он получил в социальных сетях уже более 3000 сообщений.
Сумаре выступает за «Сошо» на правах аренды, при этом он связан контрактом с «Дижоном».
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