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Мануэль Нойер: надеюсь, такого сезона больше никогда не будет

Мануэль Нойер: надеюсь, такого сезона больше никогда не будет
Футбол / Германия 0

Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер поделился мнением о нынешнем сезоне и насыщенном календаре из-за пандемии коронавируса.

«Такого сезона никогда не было и, надеюсь, больше никогда не будет. Игроки вынуждены выступать на пределе возможностей. Мы даже не можем выполнять некоторые упражнения на тренировках. После матчей проходим восстановление, затем немного тактики, заключительная тренировка и новая встреча. Больше никаких мини-турниров и индивидуальных занятий», — приводит слова Нойера Sportbuzzer.

Завтра, 11 ноября, сборная Германии проведёт товарищеский матч с национальной командой Чехии в Лейпциге. Начало встречи — в 22:45 мск. Подопечные Йоахима Лёва сыграют также с Украиной (14 ноября) и Испанией (17 ноября) в Лиге наций УЕФА.

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