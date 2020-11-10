Стартовала серия семинаров для главных тренеров Российской Премьер-Лиги

Сегодня, 10 ноября, стартовала совместная программа академии РФС и УЕФА для главных тренеров Российской Премьер-Лиги и слушателей тренерской программы на соискание лицензии UEFA PRO.



Программа состоит из шести модулей: первые четыре пройдут в онлайн формате до конца 2020 года, а два заключительных два запланированы на начало 2021 года. Перед участниками будут выступать авторитетные европейские специалисты, освещающие различные аспекты игры.

В первом двухчасовом модуле, который прошел 10 ноября, перед тренерами выступили глава службы УЕФА по тренерскому образованию и техническому развитию Франк Людольф и технический инструктор организации Пэки Боннер.



Во вводном докладе Людольф рассказал о содержании курса, обучающих программах УЕФА, системе лицензирования и программах обмена. Людольф затронул и проблемные моменты. Так, согласно статистике, доля женщин среди тренеров составляет всего 6%. УЕФА планирует прикладывать усилия, чтобы женщины были больше вовлечены в образовательные процессы.

Вторым перед слушателями выступил Боннер, в сферу интересов которого входит аналитика современного футбола, а также роль голкипера в игре команды. Среди современных тенденций Боннер выделил увеличение среднего количества голов в матчах еврокубков. По окончании выступлений тренеры РПЛ обменялись мнениями по вопросам с европейскими коллегами. Второй модуль программы пройдет 24 ноября.



Завершился модуль обращением к коллегам Черчесова, вышедшего на связь с тренировочной базы в Новогорске.

«Рад, что дан старт образовательному курсу, который позволит нам друг друга услышать и обменяться мнениями. Важно варить не только в собственном соку, но и развиваться. Прекрасно понимаю проблемы, означенные коллегами. Со своей стороны готов делиться любой информацией и рассказывать, как мы распоряжаемся игроками в сборной», — отметил Черчесов.