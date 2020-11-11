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Куман рассказал о первой беседе с Месси в «Барселоне»

Куман рассказал о первой беседе с Месси в «Барселоне»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал, как впервые пообщался с капитаном команды Лионелем Месси после того, как возглавил сине-гранатовых. Тогда будущее Месси в «Барселоне» было под вопросом: аргентинец заявил, что хочет уйти из клуба.

«Когда я пришёл в команду, мне сказали, что Месси несчастлив. Мы поговорили с ним у него дома. Он объяснил причины недовольства, я был честен с ним, сказал, что я могу изменить лишь футбол, в который играет команда. Я могу повлиять на систему игры, его позицию на поле. Но я не могу изменить ситуацию в клубе.

Месси показался мне человеком, который хочет побеждать, быть лучшим и оставаться лучшим, даже если у него есть проблемы с руководством клуба. «Барселона» будет сильнее с Месси, чем без него», — цитирует Кумана Sport.es.

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