Ильзат Ахметов: когда выпал «СКА-Хабаровск», подумал — как хорошо, что играем дома!

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка России. Напомним, на этой стадии турнира московская команда сыграет со «СКА-Хабаровском».



«Когда выпал «СКА-Хабаровск», сразу подумал — как хорошо, что играем дома! В Кубке не бывает простых матчей. Тем более хабаровчане обыграли «Рубин», они постоянно успешно играют в кубках, каждый год претендуют на выход в Премьер-Лигу. Игра будет непростой. Думаю, они отдадут все силы, чтобы не проиграть. Нам, в свою очередь, надо будет отнестись к этому матчу со всей серьёзностью и пройти дальше», — цитирует Ахметова пресс-служба «армейцев».



Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 20 и 21 февраля 2021 года. Финальная встреча состоится 12 мая.

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