Врач «Локомотива» рассказал о сроках возвращения Баринова к полноценным тренировкам

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал, как проходит восстановление полузащитника Дмитрия Баринова, получившего травму крестообразных связок колена, а также назвал сроки его возвращения к тренировкам в общей группе.
«Отлично идёт по плану. У него интенсивные тренировки – занимается по два раза в день. Игрок прогрессирует, колено не воспалено. Тьфу-тьфу-тьфу, вроде всё хорошо. Готовим его к началу февраля. Вероятно, на втором сборе присоединится к команде. Первый у него будет не слабее по нагрузкам. Может, он даже попросится на первый сбор с основой, но ему нужно сначала позаниматься отдельно.
У Баринова от природы отличное здоровье? Да. А ещё большая мотивация. Он готов играть и работать через боль и не будет халтурить. Даже приходится немного одёргивать. Хочет больше нагрузки, но говорим, что пока рано. С мячом он ещё не занимается. На этом этапе важно не перегрузить колено. Связка должна прирасти, иначе может быть рецидив. Есть куча упражнений без мяча, чтобы закачать мышцу и повысить выносливость, – бассейн, велосипеды и другое. Работает по 4 часа в день, а иногда и больше», — сказал Карлицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
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