Вячеслав Караваев: в Европе все играют через два дня на третий. Нам тоже надо привыкать

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев высказался о большом количестве одноклубников в национальной команде, а также поделился мнением о плотном графике в нынешнем сезоне.



«Влияет ли тот факт, что в сборной много игроков «Зенита»? Думаю, это вряд ли влияет. В сборной мы все друг друга знаем. В клубе – одна история, в сборной – другая.



В клубе сейчас играем через два дня на третий, никаких проблем нет. В Европе все играют в таком графике, нам тоже надо привыкать. Любой скажет, что лучше играть, чем тренироваться», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Во время нынешней международной паузы сборной России предстоит провести товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).