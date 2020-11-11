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Вячеслав Караваев: в Европе все играют через два дня на третий. Нам тоже надо привыкать

Вячеслав Караваев: в Европе все играют через два дня на третий. Нам тоже надо привыкать
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев высказался о большом количестве одноклубников в национальной команде, а также поделился мнением о плотном графике в нынешнем сезоне.

«Влияет ли тот факт, что в сборной много игроков «Зенита»? Думаю, это вряд ли влияет. В сборной мы все друг друга знаем. В клубе – одна история, в сборной – другая.

В клубе сейчас играем через два дня на третий, никаких проблем нет. В Европе все играют в таком графике, нам тоже надо привыкать. Любой скажет, что лучше играть, чем тренироваться», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Во время нынешней международной паузы сборной России предстоит провести товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Вячеслав Караваев: когда впервые приехал в сборную России, это был другой Караваев
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