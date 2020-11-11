Пулишич из-за травмы не сыграет за сборную США

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич вернётся в расположение лондонского «Челси» и не примет участия в ноябрьских матчах сборной США.



Как сообщает Sports Illustrated, мышечное повреждение, из-за которого Пулишич пропустил три последних матча «Челси», не позволит ему выйти на поле в товарищеских матчах национальной команды США с Уэльсом 12 ноября и Панамой 16 ноября.



Кристиан получил травму на разминке перед гостевым матчем 7-го тура АПЛ с «Бёрнли». По сведениям медицинского штаба «аристократов», он поскользнулся и травмировал подколенное сухожилие. Его возращение на поле ожидалось как раз после международного перерыва.



В текущем сезоне 22-летний американский крайний полузащитник провёл за «Челси» 3 матча в английской Премьер-лиге, в которых результативными действиями не отметился. Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 15 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ.

Кристиан Пулишич пропустит матч с «Шеффилдом» из-за травмы