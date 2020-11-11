Лунин не смог выбить мяч за боковую и пропустил курьёзный гол от Польши

Украинский голкипер Андрей Лунин пропустил нелепый гол в товарищеском матче со сборной Польши. Счёт — 1:0 в пользу поляков, идёт второй тайм.

На 41-й минуте встречи после длинной передачи из глубины поля Лунин неосмотрительно вышел из ворот и неудачно сыграл при попытке в касание вынести мяч за боковую. В результате мяч подхватил Кшиштоф Пёнтек и нанес дальний удар по пустым воротам.

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Сборная Польши выступает в группе 1 лиги А Лиги наций УЕФА и занимает первое место в турнирной таблице группы. Польская национальная команда проведёт матчи группового этапа турнира со сборными Италии (15 ноября) и Нидерландов (18 ноября).



Украинская сборная представляет группу 4 лиги А в Лиге наций УЕФА и занимает третье место в турнирной таблице группы. Подопечные Андрея Шевченко сыграют на групповом этапе с национальными командами Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября).