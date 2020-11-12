Сборная Испании впервые с 90-х годов не может победить в шести выездных матчах подряд
В товарищеском матче сборная Нидерландов принимала национальную команду Испании. Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, сборная Испании впервые с 90-х годов не смогла одержать ни одну победу в шести последних гостевых матчах (5 ничьих и поражение). В последний раз это произошло в период с июня 1990 года по март 1993-го. Тогда безвыигрышная серия сборной Испании составляла восемь матчей.
Испанская сборная представляет группу 4 лиги А в Лиге наций УЕФА и занимает первое место в турнирной таблице группы. Подопечные Луиса Энрике сыграют на групповом этапе с национальными командами Швейцарии (14 ноября) и Германии (17 ноября).
Франк Де Бур стал первым тренером Нидерландов, ни разу не выигравшим в 4 стартовых матчах
Рекомендуем вам
- 12 ноября 2020
-
06:45
-
06:11
-
05:57
-
05:37
-
05:22
-
04:43
-
04:15
-
03:51
-
03:30
-
03:19
-
02:58
-
02:36
-
02:23
-
02:07
-
01:48
-
01:33
-
01:17
-
01:01
-
00:45
-
00:40
-
00:38
-
00:36
-
00:36
-
00:35
-
00:15
-
00:07
- 11 ноября 2020
-
23:58
-
23:49
-
23:31
-
23:31
-
23:26
-
23:21
-
23:17
-
22:59
-
22:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам