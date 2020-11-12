Сборная Испании впервые с 90-х годов не может победить в шести выездных матчах подряд

В товарищеском матче сборная Нидерландов принимала национальную команду Испании. Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, сборная Испании впервые с 90-х годов не смогла одержать ни одну победу в шести последних гостевых матчах (5 ничьих и поражение). В последний раз это произошло в период с июня 1990 года по март 1993-го. Тогда безвыигрышная серия сборной Испании составляла восемь матчей.

Испанская сборная представляет группу 4 лиги А в Лиге наций УЕФА и занимает первое место в турнирной таблице группы. Подопечные Луиса Энрике сыграют на групповом этапе с национальными командами Швейцарии (14 ноября) и Германии (17 ноября).