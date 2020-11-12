Куртиян: в сборной России чувствуется усталость у лидеров, Дзюба наелся футболом

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Молдавии Александр Куртиян поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией.



«В российской команде чувствуется усталость у лидеров. Думаю, правильно, что не вызвали Дзюбу, это к лучшему. Человеку надо отдохнуть, а то он уже, наверное, наелся футболом. Сейчас сборной России нужна свежая кровь. Хорошо, что взяли игроков из молодёжной команды. Мне кажется, Черчесов спокойно может им довериться.



Для Молдавии сейчас любой матч очень важен, а со сборной России — тем более. В психологическом плане сейчас не очень хороший эмоциональный фон в стане молдавской команды, много матчей проиграно, положительных результатов очень мало. Так что, несмотря на товарищеский статус, эта игра важна для преодоления психологического рубежа. Думаю, Молдавия приложит максимум усилий. Опасность для сборной России заключается в том, что она не знает молдавскую команду. Сегодня тяжело спрятать какую-то информацию, но в сборной Молдавии могут появиться молодые игроки из молодёжной сборной. Там были хорошие результаты», — цитируют Куртияна «Известия».

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