Роман Широков: федеральный канал в политическом шоу говорит о Дзюбе. Это даже не дно

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о ситуации, сложившейся с нападающим клуба Артёмом Дзюбой.



«Мне кажется, самостоятельно он никуда это не выставлял. Не понимаю, что такого произошло. Он же нигде напоказ не выставлял.



Об этом говорят уже неделю? Видимо, больше не о чем говорить. У нас в те дни сменилось четыре министра, добавился вице-премьер, а на федеральном ТВ говорят о Дзюбе. Федеральный канал в политическом шоу об этом говорит. Это даже не дно», — цитирует Широкова «Рейтинг букмекеров».



Напомним, нападающий «Зенита» Артём Дзюба пропустит ближайшие матчи сборной России из-за опубликованного в Сети интимного видео с его участием. Кроме того в «Зените» форвард временно лишён капитанской повязки.

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